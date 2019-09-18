Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
15 сентября политик выложила в Facebook снимки с отдыха в Черногории. На них она позирует в голубом платье на фоне моря. При этом бывший нардеп вновь спустилась в воду в одежде. Несколько месяцев назад Савченко также опубликовала кадры с отдыха на Балтийском море, на которых она позирует в воде в длинном платье. Эти кадры вызвали насмешки пользователей.
В этот раз некоторые также раскритиковали ее фото.
«Вам бы в Болливуд», — написал один из комментаторов.
«Сколько можно мучить людей — вы уже никому не интересны», — отметил другой.
«Это на пособие по безработице можно так отдыхать?» — поинтересовался еще один подписчик.
Однако были и те, кто посчитал, что женственный образ Савченко идет больше.
В августе Надежда Савченко рассказала подробности своей пикантной фотосессии, вызвавшей ажиотаж в Сети.