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Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

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Фото: facebook.com/Надія Савченко
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Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

15 сентября политик выложила в Facebook снимки с отдыха в Черногории. На них она позирует в голубом платье на фоне моря. При этом бывший нардеп вновь спустилась в воду в одежде. Несколько месяцев назад Савченко также опубликовала кадры с отдыха на Балтийском море, на которых она позирует в воде в длинном платье. Эти кадры вызвали насмешки пользователей.

В этот раз некоторые также раскритиковали ее фото.

«Вам бы в Болливуд», — написал один из комментаторов.

«Сколько можно мучить людей — вы уже никому не интересны», — отметил другой.

«Это на пособие по безработице можно так отдыхать?» — поинтересовался еще один подписчик.

Однако были и те, кто посчитал, что женственный образ Савченко идет больше.

савченко

В августе Надежда Савченко рассказала подробности своей пикантной фотосессии, вызвавшей ажиотаж в Сети.

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