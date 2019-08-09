Савченко раскрыла подробности своей пикантной фотосессии на пляже

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала свою фотосессию на берегу Балтийского моря, вызвавшую ажиотаж в Сети.

По словам Савченко, фотосессия прошла в латвийском селе Юрмалциемс. Поселение поразило экс-нардепа своей обустроенностью и природой. При этом Савченко посетовала, что украинцы не так бережно относятся к своей стране, как жители Латвии.

«Страна, в которой люди сознательно берегут свою природу и исполняют законы. Не отстреливают оленей, не застраивают 300 м от береговой линии, не мусорят на побережье, не ставят заборов вокруг изб, не закрывают домов», — написала политик в Facebook.

7 августа Савченко выложила фото с пляжа. Экс-депутат позировала в изумрудном платье, чем немало удивила подписчиков. Многие сочли необычный для Савченко образ сексуальным.