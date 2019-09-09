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Савченко назвала себя безработной и обратилась в центр занятости

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Фото: ТАСС/Андрей Иволгин
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Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко объявила себя безработной. Об этом 9 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление депутата в эфире телеканала NewsOne.

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Савченко рассказала, что подала документы в украинский центр занятости и теперь носит официальный статус безработного гражданина Украины. «Я ищу работу», — пояснила она.

«Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко. Поэтому я сузила круг поисков, я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми и будет более физической. Это то, что я хочу для души», — призналась депутат.

Савченко сказала, что попытается пройти необходимую летчикам медицинскую комиссию, и отметила, что у нее нет шансов пойти на службу в украинской армии. «Кто же меня с моими статьями возьмет снова на службу в Вооруженные силы Украины и доверит самолет, тем более с бомбой?» — пошутила она и добавила, что ее здоровье серьезно пострадало в тюрьме.

22 июля стало известно, что на внеочередных парламентских выборах Савченко не смогла избраться в раду нового созыва — согласно данным ЦИК, за нее проголосовали восемь человек.

В марте 2018 года Савченко обвинили в подготовке терактов в здании украинского парламента. Из-за самоотвода судей рассмотрение дела откладывалось четыре раза. Из-под предыдущего ареста депутат вышла на свободу 15 апреля.

В марте 2016 года Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе российских журналистов Антона Волошина и Игоря Корнелюка. В мае того же года глава государства Владимир Путин помиловал Савченко, и она вернулась на Украину.

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