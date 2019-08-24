Савченко рассказала об «украинизации» России

Россияне скоро будут понимать украинский язык, заявила депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко.

По словам политика, российские телеканалы транслируют ее выступления на украинском и не переводят их на русский язык.

«Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать — как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. Украинский язык звучит в российских эфирах», — сказала Савченко на телеканале NewsOne.

Она отметила, что благодаря этому украинцы и русские начнут лучше понимать друг друга.

Савченко на внеочередных парламентских выборах не смогла избраться в раду нового созыва. Нардеп баллотировалась в Донецкой области, и, согласно данным ЦИК, за нее проголосовали восемь человек.

5 июня Савченко высказала мнение, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского похожи на выступления его предшественника Петра Порошенко. По ее словам, ничего нового Зеленский не озвучил, а из того, что сказано, ничего не будет реализовано.