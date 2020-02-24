Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства

Скончавшийся в возрасте 103 лет американский актер Кирк Дуглас завещал всё свое состояние на благотворительность. Об этом 23 февраля сообщило издание Mirror.

Голливудский актер направил почти $80 млн в свой благотворительный фонд, бенефициарами которого являются Детский центр Кирка и Анны Дуглас, Театр им. Кирка Дугласа в Калвер-Сити и детская больница Лос-Анджелеса.

Кроме того, часть состояния будет направлена в Университет Св. Лаврентия (Нью-Йорк) на стипендии для студентов из малоимущих семей.

Таким образом, его сын — актер Майкл Дуглас — останется без наследства. Однако состояние самого Майкла оценивается в $300 млн, поэтому он не испытывает нужды в деньгах, отмечает издание.

Кирк Дуглас ушел из жизни 5 февраля. Он относился к так называемой золотой эре Голливуда и был известен по таким фильмам, как «Спартак», «Туз в рукаве», «Детективная история», «Злые и красивые».

За свою карьеру Кирк Дуглас завоевал «Оскар» и «Золотой глобус». Кроме того, написал девять романов и мемуаров, являлся послом доброй воли Госдепа США.

В 1973 году состоялся режиссерский дебют Дугласа-старшего в картине «Бездельник», снятой по отдаленным мотивам «Острова сокровищ».