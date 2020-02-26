Прямой эфир

Турецкие военные перекрыли прямую дорогу из Алеппо в Дамаск

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкие военные перекрыли часть прямой дороги из Алеппо в Дамаск, в результате чего местным жителям приходится ездить в объезд лишние 7 км. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Турецкие блокпосты расположились ровно на половине пути между Алеппо и морем в Латакии. Водитель междугороднего автобуса Лудфи Маджиб рассказал, что открытая недавно дорога очень хорошая, но объездная, по которой вынуждены ехать сирийцы, «ужасная, вся разбитая».

Блокпосты стоят прямо в поле, преграждая трассы сетками с камнями. Весь транспорт, за исключением российских военных автомобилей, вынужден ехать в объезд. Местные жители очень возмущены подобной ситуацией.

Несмотря на то что экстремистские группировки, поддерживаемые Турцией, постоянно угрожают вернуть себе трассу М-5 и даже предпринимают такие попытки, линия фронта отодвинулась далеко на север.

Идлибские соколы: к чему ведет новое обострение конфликта в Сирии
Удары российских ВКС не допустили боевиков в один из стратегически важных городов республики

На данный момент в глубоком тылу правительственных войск восемь таких турецких постов. Иностранные военные под красными флагами окружены со всех сторон, ведут себя относительно тихо, но их присутствие откровенно раздражает местное население, которое хочет ездить по своим любимым местам свободно.

21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена. Он также призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе. По словам турецкого лидера, в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием Путина.

19 февраля Эрдоган заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры России и Турции по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Он также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба.

12 февраля Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаке на мирное население в Сирии. Россия эту информацию опровергала, отмечая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население страны.

Обстановка в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Источник назвал фейком сообщения об остановке ВКС России наступательной операции Турции
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020