Турецкие военные перекрыли прямую дорогу из Алеппо в Дамаск

Турецкие военные перекрыли часть прямой дороги из Алеппо в Дамаск, в результате чего местным жителям приходится ездить в объезд лишние 7 км. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Турецкие блокпосты расположились ровно на половине пути между Алеппо и морем в Латакии. Водитель междугороднего автобуса Лудфи Маджиб рассказал, что открытая недавно дорога очень хорошая, но объездная, по которой вынуждены ехать сирийцы, «ужасная, вся разбитая».

Блокпосты стоят прямо в поле, преграждая трассы сетками с камнями. Весь транспорт, за исключением российских военных автомобилей, вынужден ехать в объезд. Местные жители очень возмущены подобной ситуацией.

Несмотря на то что экстремистские группировки, поддерживаемые Турцией, постоянно угрожают вернуть себе трассу М-5 и даже предпринимают такие попытки, линия фронта отодвинулась далеко на север.

На данный момент в глубоком тылу правительственных войск восемь таких турецких постов. Иностранные военные под красными флагами окружены со всех сторон, ведут себя относительно тихо, но их присутствие откровенно раздражает местное население, которое хочет ездить по своим любимым местам свободно.

21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена. Он также призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе. По словам турецкого лидера, в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием Путина.

19 февраля Эрдоган заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры России и Турции по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Он также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба.

12 февраля Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаке на мирное население в Сирии. Россия эту информацию опровергала, отмечая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население страны.

Обстановка в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.