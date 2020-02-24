Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля
Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на постройку двух УДК», — сказал собеседник агентства. По его словам, УДК будут заложены на заводе «Залив» в Крыму. Технический проект на эти корабли по сформированному главкоматом ВМФ техническому заданию уже подготовлен.
Закладка вертолетоносцев будет приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, добавил источник. Однако он не раскрыл предполагаемую сумму сделки.
Агентство ТАСС отметило, что не располагает официальным подтверждением данной информации. В январе пресс-служба завода «Залив» подтвердила техническую готовность построить вертолетоносцы для ВМФ России.
Универсальные десантные корабли, или вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, а также перевозить более 1 тыс. морских пехотинцев. Они оснащены доком для катеров и перевозят бронетехнику. Корабли этого класса в РФ и СССР не строились.
21 января главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов заявил, что два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в РФ к 9 мая 2020 года. По его словам, проект абсолютно новый. Водоизмещение составит более 20 тыс. т. Мореходные качества, эксплуатационные и конструктивные характеристики у них будут гораздо лучше по сравнению с «Мистралями».
В сентябре 2018 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские судостроители способны строить вертолетоносцы. Кроме того, при наличии интереса зарубежных заказчиков производители готовы их продавать.
В августе того же года сообщалось, что глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что РФ построит универсальные десантные корабли вместо вертолетоносцев.