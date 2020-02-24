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Контракт на первые вертолетоносцы РФ заключат до конца апреля

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) Минобороны РФ планирует подписать до конца апреля, передает 24 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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«Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на постройку двух УДК», — сказал собеседник агентства. По его словам, УДК будут заложены на заводе «Залив» в Крыму. Технический проект на эти корабли по сформированному главкоматом ВМФ техническому заданию уже подготовлен.

Закладка вертолетоносцев будет приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, добавил источник. Однако он не раскрыл предполагаемую сумму сделки.

Агентство ТАСС отметило, что не располагает официальным подтверждением данной информации. В январе пресс-служба завода «Залив» подтвердила техническую готовность построить вертолетоносцы для ВМФ России.

Универсальные десантные корабли, или вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, а также перевозить более 1 тыс. морских пехотинцев. Они оснащены доком для катеров и перевозят бронетехнику. Корабли этого класса в РФ и СССР не строились.

21 января главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов заявил, что два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в РФ к 9 мая 2020 года. По его словам, проект абсолютно новый. Водоизмещение составит более 20 тыс. т. Мореходные качества, эксплуатационные и конструктивные характеристики у них будут гораздо лучше по сравнению с «Мистралями».

В сентябре 2018 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские судостроители способны строить вертолетоносцы. Кроме того, при наличии интереса зарубежных заказчиков производители готовы их продавать.

В августе того же года сообщалось, что глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что РФ построит универсальные десантные корабли вместо вертолетоносцев.

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