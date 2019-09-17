Прямой эфир

Аналоги вертолетоносцев заложены в госпрограмму вооружений РФ до 2027 года

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев рассказал, что в госпрограмму вооружений до 2027 включены корабли, аналогичные вертолетоносцам. Об этом во вторник, 17 сентября, пишет «РИА Новости».

«Создание УДК для ВМФ внесено в госпрограмму вооружений, работа по его созданию ведется в плановом режиме», — отметил он.

11 сентября стало известно, что первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года. Как сообщили источники в кораблестроительной отрасли, водоизмещение УДК составит до 15 тыс. т. Головной корабль планируется сдать флоту до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года.

Авианесущие загадки: что обещают чиновники
Глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер Юрий Борисов рассказали о перспективах российских авианосцев

Предполагается, что корабли смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов. Также они получат большую доковую камеру для десантных катеров. Отмечается, что разработка технического проекта находится в финальной стадии. Контракт на постройку УДК будет подписан в ближайшие месяцы.

Завод «Залив» в Керчи имеет место для постройки судов длиной до 300 м и шириной до 50 м, что позволяет строить корабли водоизмещением более 150 тыс. т.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заявил, что российские судостроители способны строить вертолетоносцы и при наличии интереса зарубежных заказчиков готовы их продавать.

Эксперты также отмечали, что у России есть возможности строить боевые корабли, предназначенные для транспортировки вертолетов и самолетов, которые способнывертикально взлетать и садиться.

В 2011 году «Рособоронэкспорт» заключил контракт с французской DCNS/STX на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью €1,2 млрд. Однако из-за санкций Москва и Париж расторгли договор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Раскрыты подробности цифровой модернизации вертолета Ми-24

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019