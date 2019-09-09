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Раскрыты подробности цифровой модернизации вертолета Ми-24

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Боевой вертолет Ми-24 модернизировали до уровня Ми24П-1М, сообщил представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев.

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Он отметил, что Ми-24п-1М стал «реально цифровым». В нем заменили 90% радиоэлектронного оборудования.

«Здесь заменено всё: от пилотажных и навигационных систем, систем связи и управления до систем управления оружием. Здесь стоит принципиально новый бортовой комплекс обороны, автопилот от взлета до посадки, самостоятельный поиск и идентификация целей», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Михеева, в скором времени вертолеты вернутся в летную часть.

Первые Ми-24 поступили на вооружение в 1976 году.

В августе стало известно, что военно-транспортные самолеты Ил-76 начали оснащать новейшими бортовыми системами, которые обнаруживают приближающиеся ракеты по излучению их двигателей. Это позволит создать помехи для вражеских снарядов и повысить живучесть самолетов в прифронтовых зонах.

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