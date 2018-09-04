Мантуров заявил о готовности России строить собственные вертолетоносцы

Российские судостроители способны строить вертолетоносцы и при наличии интереса зарубежных заказчиков готовы их продавать, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В августе сообщалось, что РФ построит универсальные десантные корабли вместо вертолетоносцев. При этом глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что ОСК построит для ВМФ России экспедиционный корабль, сочетающий в себе функции вертолетоносца и десантного корабля.

«Я предлагаю никого не ловить за язык. Терминология очень многогранна и сложна как в армии, так и у производителей, которые всегда адаптируются к требованиям заказчика. Поэтому данный вопрос лучше уточнить у главного заказчика», — прояснил данный вопрос Мантуров.

«Я могу лишь сказать, что мы можем точно произвести вертолетоносцы и можем продать их заказчикам, в том числе иностранным, которые будут в этом заинтересованы», — отметил он в интервью «РИА Новости».

В 2011 году «Рособоронэкспорт» заключил контракт с французской DCNS/STX на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью €1,2 млрд. Однако через год из-за санкций Москва и Париж расторгли договор.

20 августа эксперты отметили, что у России есть возможности строить боевые корабли, предназначенные для транспортировки вертолетов и самолетов, которые способны вертикально взлетать и садиться.