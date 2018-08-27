Китай начал новые испытания первого собственного авианосца

27 августа в Китае стартовали новые испытания авианосца проекта 001А, созданного полностью силами национальной промышленности.

Как сообщил в понедельник портал Sina, корабль покинул верфь города Далянь в сопровождении нескольких буксиров.

Отмечается, что на палубе корабля, который еще не имеет официального названия и именуется в СМИ «Шаньдун», уже нет строительного оборудования, однако никаких летательных аппаратов на авианосце еще не разместили.

Агентство ТАСС со ссылкой на China Daily сообщает, что целью испытаний является проверка двигателей, навигации, систем оборудования и другово электронного оснащения корабля.

Прежде чем авианосец поступит на вооружение ВМС Китая, ему предстоит пройти еще несколько испытаний в море.

Так, его предшественник — авианосец «Ляонин» — прошел 10 подобных тестов с 2011 по 2012 год. Оба корабля построены на базе переделанного советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного у Украины.

Строительство «Шаньдуна» началось в 2013 году. Он оснащен неядерной силовой установкой и взлетными трамплинами.

Ранее, 27 августа, сообщалось, что крупнейший в мире самолет-амфибия китайского производства AG600 «Цзилун» успешно прошел летные испытания.