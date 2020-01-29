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В Сети появились первые фото нового кроссовера Kia Sorento

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Фото: Clien/clien.net
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Портал Clien опубликовал в среду, 29 января, фотографии кроссовера Kia Sorento четвертого поколения.

Судя по изображениям, от машины нынешнего поколения новинка будет отличаться широкой решеткой радиатора, узкими светодиодными фарами, двойными задними фонарями, серебристыми рейлингами на крыше.

В салоне нового Kia Sorento появилось трехспицевое рулевое колесо, цифровая приборная панель, широкоформатный дисплей информационно-развлекательной системы. На центральном тоннеле установлен селектор автоматической коробки переключения передач в виде шайбы.

Помимо бензиновых и дизельных моторов, новинка должна получить гибридную силовую установку, состоящую из 1,6-литрового турбомотора и электродвигателя. Также рассматривается вопрос выпуска модели с водородным агрегатом.

Премьера Kia Sorento нового поколения состоится в Южной Корее 17 февраля.

27 января сообщалось, что продажи нового корейского кроссовера Kia Seltos на российском рынке начнутся 2 марта.

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