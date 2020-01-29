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Названы самые популярные подержанные электромобили в РФ в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В 2019 году на российском рынке было продано 3303 электромобиля с пробегом, что на 48% больше, чем в 2018 году. Об этом 29 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов агентства, самым популярным электрокаром стал хетчбэк Nissan Leaf. За прошлый год обладателями таких подержанных машин стали 3123 россиянина.

На втором месте находится модель Mitsubishi I-MiEV, продажи которой составили 69 единиц. На третьем месте находится Tesla Model S — 34 проданных автомобиля.

В топ-10 самых популярных в России электромобилей с пробегом по итогам 2019 года также вошли BMW i3 (28 ед.), Lada Ellada (24 ед.), Tesla Model X (11 ед.), Jaguar I-Pace (9 ед.), Renault Twizy (3 ед.), Hyundai Ioniq (1 ед.) и Tesla Model 3 (1 ед.).

22 января сообщалось, что в 2019 году в России средняя цена подержанной машины с пробегом составила 596,5 тыс. рублей.

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