Toyota остановила автозаводы в Китае

Работа заводов автопроизводителя Toyota на территории Китая приостановлена до 10 февраля. Об этом 29 января сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

В частности, заводы Toyota, расположенные в городах Тянцзинь и Гуанчжоу, должны были начать свою работу после праздников по случаю Нового года по лунному календарю, но из-за распространения пневмонии сроки были перенесены.

28 января сообщалось, что главный сборочный комплекс Таганрогского автомобильного завода и участок площадью 18 га продали на торгах за 82 млн рублей.