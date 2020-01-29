Белый дом опроверг приостановку авиасообщения между США и Китаем

В Белом доме опровергли информацию о том, что США планирует приостановить авиасообщение с Китаем из-за нового коронавируса. Об этом 28 января сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США.

«Белый дом не звонил авиакомпаниям и не просил о приостановке полетов между США и Китаем», — цитирует его телеканал.

Источник отметил, что всё правительство Соединенных Штатов работает над предотвращением дальнейшего распространения коронавируса, и подчеркнул, что Совет национальной безопасности США тесно сотрудничает со всем правительством для обеспечения скоординированных и объединенных усилий.

Ранее, 28 января, телеканал CNBC со ссылкой на источники рассказал, что Белый дом рассматривает возможность приостановки всех полетов из Китая в США и обратно из-за коронавируса. Отмечалось, что руководителям крупнейших американских авиакомпаний уже сообщили об этом.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.