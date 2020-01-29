Прямой эфир
Сюжет:

Белый дом опроверг приостановку авиасообщения между США и Китаем

0
Фото: Global Look Press/Yu Fangping/Utuku/Ropi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белом доме опровергли информацию о том, что США планирует приостановить авиасообщение с Китаем из-за нового коронавируса. Об этом 28 января сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США.

Кто убьет коронавирус: найдена молекула для точечного лекарства против 2019-nCoV
Открытие было совершено еще в 2014 году, но создание препарата отложили по финансовым соображениям

«Белый дом не звонил авиакомпаниям и не просил о приостановке полетов между США и Китаем», — цитирует его телеканал.

Источник отметил, что всё правительство Соединенных Штатов работает над предотвращением дальнейшего распространения коронавируса, и подчеркнул, что Совет национальной безопасности США тесно сотрудничает со всем правительством для обеспечения скоординированных и объединенных усилий.

Ранее, 28 января, телеканал CNBC со ссылкой на источники рассказал, что Белый дом рассматривает возможность приостановки всех полетов из Китая в США и обратно из-за коронавируса. Отмечалось, что руководителям крупнейших американских авиакомпаний уже сообщили об этом.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вернувшихся из Китая взрослого и ребенка госпитализировали в Кемерово
Министр торговли США отложил поездку в Китай из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020