Число заболевших коронавирусом в Китае достигло почти 6 тыс. человек

Число заболевших новым типом пневмонии в Китае увеличилось на 1459 человек, жертвами коронавируса за прошедшие сутки стали 26 человек. Об этом в среду, 29 января, сообщил госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

Всего в стране по состоянию на полночь среды по местному времени число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, передает «Интерфакс».

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.