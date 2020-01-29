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Число заболевших коронавирусом в Китае достигло почти 6 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Yu Fangping/Utuku/Ropi
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Число заболевших новым типом пневмонии в Китае увеличилось на 1459 человек, жертвами коронавируса за прошедшие сутки стали 26 человек. Об этом в среду, 29 января, сообщил госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

Всего в стране по состоянию на полночь среды по местному времени число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, передает «Интерфакс».

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

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