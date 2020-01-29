Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавируc 2019-nCoV. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «Интерфакс» co ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседникa агентствa, оба пациента недавно прибыли из Китая и обратились за медпомощью с симптомами гриппа.

Эту информацию официально подтвердил пресс-центр правительства Воронежской области. В его сообщении отмечается, что 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ — недавно вернувшиеся из Китая 55-летняя женщина и 35-летний мужчина.

«Сейчас эти пациенты находятся в инфекционном боксе одной из воронежских больниц с отдельными входами в каждую палату», — сообщили в пресс-центре.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.