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Министр торговли США отложил поездку в Китай из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Глава министерства торговли США Уилбур Росс отложил запланированную официальную поездку в КНР в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом во вторник, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представитель министерства подтвердил информацию CNN о том, что Росс перенес визит.

«Поездка откладывается. Министр Росс рад будет вернуться в Китай в более подходящее время», — заявили в пресс-службе.

Министр должен был обсудить в Пекине дальнейшие шаги по заключению всеобъемлющего двустороннего торгового соглашения.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Ранее в среду сообщалось, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.

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