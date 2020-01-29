Apple ограничила поездки сотрудников в Китай из-за коронавируса

Американская компания Apple ограничила поездки сотрудников в Китай в связи со вспышкой в этой стране нового типа коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный директор компании Тим Кук.

По его словам, будут осуществляться только критически необходимые для бизнеса поездки. Кроме того, гендиректор отметил, что компания обеспечивает сотрудников в Китае медицинскими наборами, сообщает CNBC.

Также Кук заявил, что в районе Хубэя расположены некоторые из поставщиков Apple. Несколько предприятий компании будут закрыты до 10 февраля по рекомендациям правительства КНР.

28 января телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что Белый дом рассматривает возможность приостановки всех полетов из Китая в США и обратно из-за нового типа коронавируса.

Ранее власти США рекомендовали гражданам отказаться от поездок в Китай из-за нового коронавируса. В отношении провинции Хубэй, где зафиксирована наиболее сильная вспышка нового заболевания, госдепартамент объявил самую высокую степень предупреждения: запрет на поездки в этот регион.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125. Кроме того, зарегистрировано 840 новых случаев заболеваний в провинции. Всего в регионе заражены 3554 человека.