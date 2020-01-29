Число жертв коронавируса в Китае достигло 131 человека

Число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае утром в среду, 29 января, достигло 5 тыс. 515 человек, число летальных исходов выросло до 131. Это следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

Заражение коронавирусом подозревается еще у почти 7 тыс. жителей Китая, передает ТАСС.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Ранее в среду сообщалось, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125. Кроме того, в провинции зарегистрировано 840 новых случаев заболевания. Всего в регионе заражены 3554 человека.