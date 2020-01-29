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Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 125 человек

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Фото: TASS/Zuma
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Число человек, которые скончались от пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал CGTN.

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Кроме того, зарегистрировано 840 новых случаев заболеваний в провинции. Всего в регионе заражены 3554 человека.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

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