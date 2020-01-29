Белый дом обсудит возможность приостановки полетов между Китаем и США

Белый дом рассматривает возможность приостановки всех полетов из Китая в США и обратно из-за нового типа коронавируса. Об этом во вторник, 28 января, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По его данным, руководителям крупнейших американских авиакомпаний уже сообщили о том, что такая возможность рассматривается. Телеканал передает, что в понедельник в Белом доме состоялось совещание, на котором обсуждались возможные ограничения. Окончательного решения пока не принято.

Ранее власти США рекомендовали гражданам отказаться от поездок в Китай из-за нового коронавируса. В отношении провинции Хубэй, где зафиксирована наиболее сильная вспышка нового заболевания, госдепартамент объявил самую высокую степень предупреждения: запрет на поездки в этот регион.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом в китайской провинции Хубэй, возросло до 125. Кроме того, зарегистрировано 840 новых случаев заболеваний в провинции. Всего в регионе заражены 3554 человека.