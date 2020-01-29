Вернувшихся из Китая взрослого и ребенка госпитализировали в Кемерово

Взрослого и ребенка, вернувшихся с китайского острова Хайнань, госпитализировали в Кемерово с признаками респираторного заболевания. Об этом в среду, 29 января, сообщили «Интерфаксу» в департаменте охраны здоровья населения Кузбасса.

«Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребенок, прибывшие из Хайнаня с респираторными симптомами. У пациентов забраны необходимые анализы для уточнения диагноза», — рассказали агентству в пресс-службе.

Отмечается, что их госпитализировали в рамках усиления контроля за авиарейсами из азиатских стран, а не из-за подозрений на новый коронавирус, вспышка которого произошла в Китае.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, начал распространяться в Китае в конце 2019 года.

К настоящему моменту случаи заражения зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Ранее в среду сообщалось, что число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.