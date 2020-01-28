ЕС поможет своим гражданам в Ухане в связи с угрозой коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) активизировала специальный механизм по оказанию помощи гражданам ЕС, которые находятся в китайском городе Ухань, на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом говорится заявлении ЕК, опубликованном во вторник, 28 января.

Отмечается, что инициатива принятия подобных мер исходила от Франции. Первый борт из Евросоюза в Китай с примерно 250 гражданами Франции, согласно расписанию, вылетит в среду, 29 января. Руководство ЕС возьмет на себя расходы на перелет. Следующий рейс с порядка 100 гражданами ЕС вылетит в Китай в конце недели.

Член ЕК по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что Еврокомиссия круглосуточно контактирует и взаимодействует с представительствами ЕС в регионе, а также с китайским посольством в Брюсселе. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис подчеркнула, что любой гражданин Евросоюза сможет вернуться в ЕС вне зависимости от своей национальности. ЕК, в свою очередь, обязуется провести все необходимые мероприятия по проверке на наличие у них признаков болезни.

Ранее 28 января США направили чартерный рейс в Ухань, чтобы доставить туда маски, защитные костюмы и эвакуировать граждан Соединенных Штатов из Китая. Помимо этого стало известно о первом случае заражения 2019-nCoV в Германии.

Первая вспышка вирусной пневмонии, возбудителем которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус 2019-nCoV быстро распространился. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Вирус является заразным даже в инкубационный период, который в среднем составляет 10 суток. Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа, также могут наблюдаться проблемы с пищеварительной системой, головные боли и тошнота, а на поздних этапах — повышенная температура и кашель.

Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Китая. Рейсы из Уханя в Москву отменены. Российские авиакомпании организовали дополнительные чартеры для возвращения сограждан, а туроператоры приостановили прием туристов из КНР. Усилен контроль на приграничных пунктах. В Приморье уже получили тест-системы для выявления болезни.

Предположительно, источником коронавируса стало мясо змей, которое продавалось на рынке в Ухане. Китайские специалисты разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Однако врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что существует около 30 препаратов против данного коронавируса.