Мишустин провел совещание по контролю за распространением коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 27 января, сообщается на сайте правительства.

В ходе совещания были проведены переговоры по поводу предупреждения распространения инфекции. Также обсуждались вопросы организации мероприятий по профилактике заболевания. Участники отметили, что к настоящему моменту в России не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Мишустин дал поручение создать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти с участием глав МЧС, МВД и Минпромторга.

Кроме этого, председатель правительства поручил Роспотребнадзору подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавируса. Срок исполнения поручения — два дня.

Результаты мониторинга ситуации должны будут регулярно предоставляться для доклада президенту России Владимиру Путину.

В совещании приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

К настоящему моменту известно о 2835 случаях заражения только в Китае, из которых погиб 81 человек.

Вирус оказался заразным даже в инкубационный период, который составляет от одного до 14 дней, в среднем — 10 суток. Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа. Также врачи установили, что среди первых симптомов коронавируса могут наблюдаться проблемы с пищеварительной системой, головные боли, тошнота и общая слабость. На поздних этапах у заболевших повышается температура и появляется кашель.

Китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

Кроме этого, существует около 30 препаратов, которые способны воздействовать на вирус. Об этом заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член президиума РАН Геннадий Онищенко. По его словам, 12 из этих препаратов применяются при лечении ВИЧ-инфекции, например, «Индинавир» и «Саквинавир».