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В ПАСЕ с подачи Литвы оспорили полномочия делегации РФ

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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На открытии зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, 27 января, полномочия делегации России были оспорены. Инициатором этого выступил член делегации Литвы Эмануэлис Зингерис.

По словам Зингериса, в РФ якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отмечает «Интерфакс».

Инициативу литовского делегата поддержали по меньшей мере 30 человек из пяти делегаций — необходимый минимум для рассмотрения предложения комитетом по мониторингу. Какие именно делегации поддержали инициативу Зингериса, не уточняется.

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Кроме того, оспорить полномочия делегации РФ предложила депутат парламента Латвии Мария Голубева. По ее словам, депутаты якобы оккупированного Крыма не имеют права участвовать в работе Госдумы.

Согласно регламенту, предложение должно быть рассмотрено в рамках комитета в течение 24 часов, после чего оно будет принято или отклонено ассамблеей.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после процедуры оспаривания выразил надежду на то, что «повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга» не будет вновь допущено, а полномочия делегации РФ будут в полной мере ратифицированы.

«Мы готовы работать только на равноправной основе и не потерпим никаких вторичных санкций», — цитирует его ТАСС.

Также в этот день по различным причинам были оспорены полномочия делегаций Испании, Молдавии, Польши, Португалии и Швейцарии.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. После этого Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.

26 июня 2019 года ассамблея утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации, против чего выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. 16 января Верховная рада Украины одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее в 2020 году, а 27 января полномочия делегации были утверждены.

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