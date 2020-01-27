Делегация Украины вернулась к работе в ПАСЕ

Полномочия украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) утверждены, делегация возвращается к полноценной работе. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил один из членов украинской делегации, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Полномочия украинской делегации утверждены. Мы вернулись к полноценной работе в ПАСЕ», — написал он в своем Telegram-канале.

Также в этот день был избран новый председатель ПАСЕ, им стал единственный кандидат на этот пост — представитель политической группы Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) бельгийский сенатор Хендрик Дамс, передает ТАСС.

16 января Верховная рада одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее в 2020 году. При этом член делегации Елизавета Ясько позднее заявила, что украинская сторона в ПАСЕ не намерена сотрудничать с представителями России, так как делегация не должна «забывать, кто агрессор».

В ответ российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявления Ясько, напомнив, что сегодня «в тренде — меньше агрессии». Решение украинского парламента о возвращении в ПАСЕ член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов объяснил нежеланием становиться изгоями в Европе и самоизолироваться от ассамблеи.

В 2014 году Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за возвращения Крыма в состав РФ. После этого Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ.

26 июня 2019 года ассамблея утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации, против чего выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях.