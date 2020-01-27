Сессия автоматом: ПАСЕ одобрит санкционный механизм Совета Европы

В Страсбурге открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как рассказали опрошенные «Известиями» депутаты ПАСЕ, ее основной темой станет санкционный механизм СЕ. Его главная цель — пресекать нарушения странами-членами своих уставных обязательств. Работа над ним велась на протяжении последних восьми месяцев и ожидается, что процедуру одобрят до 5 февраля 2020 года. Российские парламентарии, для которых это уже вторая сессия после трех лет неучастия, настроена обсуждать этот механизм в конструктивном ключе. При этом, как заявил «Известиям» глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, Москва будет настаивать на увеличении числа голосов, необходимых для введения ограничений.

Вопрос №1

Зимняя сессия ПАСЕ стартует 27 января. Фактически это будет первый сбор ассамблеи в полном составе — впервые за три года на полях организации встретятся конфликтующие делегации России и Украины. Напомним, что российские парламентарии возобновили полноформатную работу в ПАСЕ осенью 2019 года. По мнению украинской стороны, возвращение делегации РФ было неправомерным, а потому Киев решил манкировать осенней сессией. Для зимних обсуждений свои полномочия подтвердили обе делегации.

Повестка сессии выглядит насыщенно: здесь и выборы нового председателя ПАСЕ, и голосование по кандидатам в Европейский суд по правам человека, и выступления президентов Грузии и Молдавии Саломе Зурабишвили и Игоря Додона, и доклады о функционировании демократических институтов в Польше и свободе СМИ.

Однако ключевой темой станет санкционный механизм Совета Европы. Над ним с подачи Франции работали на протяжении последних восьми месяцев. Речь идет о запуске совместной процедуры комитета министров (КМСЕ) и ПАСЕ при участии генерального секретаря, которая предусматривает меры — вплоть до исключения из организации — в отношении государства, нарушившего свои уставные обязательства. Поводом для его разработки стала ситуация вокруг российской делегации, которая была лишена права голоса и в ответ на это отказалась делать взносы в совет. Как рассказали «Известиям» члены германской делегации в ассамблее, ожидается, что ПАСЕ одобрит итоговый механизм уже на этой сессии.

— Ожидаю широкого одобрения новой совместной процедуры. На протяжении последних нескольких недель мы значительно продвинулись к ее общему пониманию. Этот механизм должен быть серьезно проработан, — поделился с «Известиями» вице-председатель делегации ФРГ в ПАСЕ, автор доклада о санкционной процедуре Франк Швабе. — Порог для его запуска не должен быть слишком низким, однако вместе с тем он не должен быть непреодолимым. Необходимо четко обозначить все дальнейшие шаги и сроки его имплементации.

Его коллега по делегации Андрей Хунко в беседе с «Известиями» подчеркнул: «после возвращения в ПАСЕ российских парламентариев этот механизм должен обозначить последовательную цепочку шагов» и действовать максимально взвешенно. По его словам, процедура поможет предотвратить эскалацию конфликтов в организации.

У делегации РФ эта идея нашла живой отклик: по словам главы российской группы, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Москва готова к конструктивной работе и намерена уделить разрабатываемому механизму особое внимание.

— Наша делегация считает, что процедура санкций должна носить исключительный характер, ведь задача ассамблеи не в том, чтобы кого-то наказать, а выстроить Европу без разделительных линий. Поэтому для их объявления тому или иному государству необходимо повысить кворум. Мы будем на этом настаивать как на заседании комитета, так и при обсуждении доклада Франка Швабе на пленарном заседании, — пояснил парламентарий.

Как рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, член делегации РФ Леонид Калашников, согласно установленным срокам, санкционную процедуру примут до 5 февраля 2020 года. «Мы в ассамблее будем ее обсуждать, у нашей делегации есть своя позиция по этому вопросу. Но решающую роль в его оформлении на бумаге сыграет КМСЕ», — подчеркнул депутат.

Переподтвердить полномочия

Для делегации РФ это уже вторая сессия, в которой она участвует в полном формате после трех лет вынужденного перерыва. По словам Петра Толстого, в Москве надеются на то, что «тенденция по преодолению политического кризиса сохранится и на этот раз полномочия делегации РФ будут подтверждены в полном объеме».

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, член делегации Игорь Лебедев не исключает, что права российских парламентариев попытаются оспорить вновь. До 30 января они, скорее всего, будут под вопросом, однако, по его мнению, в итоге разумное большинство их подтвердит. Парламентарий уверен: делегация РФ поучаствует в выборах нового председателя ПАСЕ, а также представит своего кандидата на пост вице-спикера организации. При этом, говоря о главном антагонисте российской группы — делегации Украины, — Игорь Лебедев допустил, что сильной критики с ее стороны в адрес РФ быть не должно. Ведь власти государства пытаются наладить диалог с РФ — об этом говорит и обмен военнопленными, и попытки развести в Донбассе вооружения, подчеркнул парламентарий.

— Мы должны ездить в ПАСЕ, чтобы всеми методами донести до европейских стран свою точку зрения. Когда нас огульно поливают грязью, даже здравомыслящие наблюдатели не могут объективно оценить ситуацию и понять, кто прав. Именно желание диалога помогло нам добиться того, что наши права восстановили, — отметил Игорь Лебедев.

Наряду с темами, касающимися всех делегатов, российские парламентарии намерены обсудить в ПАСЕ и частные проблемы. Например, есть планы поставить вопрос о нарушении базовых принципов Совета Европы со стороны Украины в отношении положения русского языка. Делегация также рассчитывает активно участвовать в обсуждении урегулирования ливийского конфликта и предложит принять декларацию к 75-летию победы во Второй мировой войне. В ней россияне хотят осудить разрушение воинских захоронений победителей и попытки пересмотреть историю в части роли СССР.