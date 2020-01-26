Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 31
По последним данным, 31 человек погиб в результате землетрясения в Турции. Раненых больше 1500. Около 40 до сих пор находятся под завалами. В районе бедствия работают почти 500 команд спасателей из 28 турецких провинций.
По последним данным, 31 человек погиб в результате землетрясения в Турции. Раненых больше 1500. Около 40 до сих пор находятся под завалами. В районе бедствия работают почти 500 команд спасателей из 28 турецких провинций.