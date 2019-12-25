Подозреваемая в убийстве Шеремета подала в суд на МВД Украины

Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, подала иск в суд против МВД Украины о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится в опубликованной в среду, 25 декабря, информации на портале «Судебные власти Украины».

Адвокат подозреваемой Виктория Дейнека рассказала 13 декабря в программе «Свобода слова Савика Шустера», выходящей на телеканале «Украина», о том, что министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил, что Кузьменко отказалась давать показания по делу об убийстве Шеремета. Дейнека подчеркнула, что эта информация недостоверна.

«Если министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась (давать показания. — Ред.), то должен быть соответствующий протокол допроса. Но такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы», — цитирует ее издание «Главком».

Адвокат добавила, что сторона защиты будет настаивать на том, чтобы распространенная Аваковым информация была опровергнута, поскольку Кузьменко во время судебных заседаний давала показания.

Ранее, 20 декабря, один из пяти фигурантов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрей Антоненко, подал судебный иск на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы также защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Помимо главы государства, в качестве ответчиков указаны Аваков, первый заместитель главы национальной полиции Евгений Коваль и украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.

14 декабря депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что по неподтвержденной информации трое фигурантов дела из пяти являлись внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) времен президентства Петра Порошенко.

В тот же день суд арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета, военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко, пишет «Газета.ру». Днем ранее киевский суд до 8 февраля поместил под домашний арест Яну Дугарь и арестовал Юлию Кузьменко по подозрению в участии в разработке плана по убийству журналиста в составе преступной группировки.

12 декабря украинские правоохранители назвали Антоненко, Кузьменко, Дугарь, а также супругов Владислава и Ирину Грищенко среди подозреваемых в убийстве Шеремета. Кроме того, основной версией преступления они считают попытку дестабилизировать ситуацию на Украине.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле.