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Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Трансляция суда велась на странице агентства УНН в Facebook.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора о мере пресечения в виде содержания Антоненко под стражей до 8 февраля 2020 года.

Накануне киевский суд до 8 февраля поместил под домашний арест Яну Дугарь и арестовал Юлию Кузьменко по подозрению в участии в разработке плана по убийству журналиста в составе преступной группировки.

12 декабря украинские правоохранители назвали Антоненко, Кузьменко, Дугарь, а также супругов Владислава и Ирину Грищенко среди подозреваемых в убийстве Шеремета. Кроме того, основной версией преступления они считают попытку дестабилизировать ситуацию на Украине.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле.

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