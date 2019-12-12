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Зеленский поставил задачу найти заказчика убийства Шеремета

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский поставил следствию задачу назвать заказчика убийства журналиста Павла Шеремета в ближайшее время. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает ТАСС.

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«Предполагаемые убийцы были задержаны. Очень много ответов мы получили. Есть еще один вопрос — кто заказчик? Надеюсь, это будет в следующий раз, на третей встрече по убийству Шеремета», — сказал он на брифинге.

Также глава государства поблагодарил следствие за проделанную работу, однако призвал не затягивать расследование, чтобы оно «не было в формате сериала».

Ранее в этот день первый заместитель главы национальной полиции Украины Евгений Коваль обозначил Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, а также супругов Владислава и Ирину Грищенко как подозреваемых в убийстве. Кроме того, основной версией преступления он назвал попытку дестабилизировать ситуацию на Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Также стало известно, что обвинение в убийстве предъявили сержанту украинских сил, принимавших участие в операциях в Донбассе, Андрею Антоненко.

Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета.

В августе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве журналиста уже установлены.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается до сих пор.

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