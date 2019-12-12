Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по делу Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает ТАСС.

«Информация не только сенсационная, но и шокирующая. Общество должно понимать границу между патриотизмом и предательством», — заявил глава украинского МВД на экстренно созванной пресс-конференции в Киеве.

Также Аваков отметил, что подозреваемые в убийстве журналиста — «известные люди».

Ранее в этот день сообщалось, что сержанту украинских сил, принимавших участие в операциях в Донбассе, Андрею Антоненко предъявили обвинение в убийстве Шеремета. До этого Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета.

В августе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве журналиста уже установлены.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается до сих пор.