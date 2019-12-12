На Украине задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета

Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом 12 декабря сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

«Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета», — написал Аваков.

Министр отметил, что это стало важным шагов к полному раскрытию дела и поблагодарил сотрудников украинского МВД за проделанную работу.

6 августа генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве Шеремета уже установлены, однако виновность этих людей необходимо будет доказать во время следствия.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается до сих пор.