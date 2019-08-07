Луценко заявил об установлении личностей подозреваемых в убийстве Шеремета

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета уже установлены. Об этом 6 августа он заявил в эфире «Радио НВ».

Он уточнил, что виновность этих людей еще необходимо доказать во время следствия.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский попросил генпрокурора, министра внутренних дел, председателя национальной полиции и председателя СБУ доложить о ходе расследования убийства Шеремета.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается. В июле 2017 года сообщалось, что у следствия до сих пор нет официальных данных о подозреваемых по этому делу.