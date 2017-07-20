Следствие Украины не располагает официальными данными о подозреваемых в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины (МВД) Артем Шевченко заявил, что данное убийство до сих пор не раскрыто, так как было хорошо спланировано профессиональными преступниками, тем самым является очень сложным для расследования.

Шевченко отметил, что основной версией убийства журналиста является его связь с профессиональной деятельностью. Также следователи по-прежнему рассматривают причастность «российского следа» к гибели Шеремета, пишет ТАСС.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование уголовного дела до сих пор продолжается.