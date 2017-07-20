В украинской столице проходит акция памяти журналиста Павла Шеремета, погибшего 20 июля 2016 года в результате подрыва его автомобиля. На месте, где произошло убийство, установлен щит с портретом Шеремета и подписью «Кто убил Павла? Прошел год», сообщает «РИА Новости».

На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка в четверг собрались родственники погибшего, его коллеги, депутаты Верховной рады и общественные деятели. После возложения цветов и зажигания лампадок они намерены отправиться к зданиям СБУ, МВД и администрации президента Украины, где потребуют найти виновных в убийстве.

Последние пять лет Павел Шеремет жил Киеве, где работал в интернет-издании «Украинская правда» и на радиостанции «Радио Вести». После его гибели украинское следствие сообщило, что рассматриваются шесть версий покушения на журналиста, ключевой из которых стала месть за профессиональную деятельность.

В марте этого года президент страны Петр Порошенко назвал делом чести раскрытие убийства Павла Шеремета.