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Генпрокурор Украины рассказал о наличии «горячих версий» убийства Шеремета

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Фото: TAСС/Zuma
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета есть «горячие версии». Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 20 июля.

«Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается всё возможное», — отметил Луценко.

Ранее 20 июля президент Украины Владимир Зеленский попросил генпрокурора, министра внутренних дел, председателя национальной полиции и председателя СБУ доложить 23 июля о ходе расследования убийства Шеремета, пишет «РИА Новости».

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается. В июле 2017 года сообщалось, что у следствия до сих пор нет официальных данных о подозреваемых по этому делу.

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