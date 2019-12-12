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Воевавшего в Донбассе сержанта обвинили в убийстве Шеремета

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Фото: facebook.com/Андрей Антоненко
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Сержанту украинских сил, принимавших участие в операциях в Донбассе, Андрею Антоненко предъявили обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил сам военнослужащий в беседе с изданием «Страна.ua».

«Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск», — сказал он в четверг, 12 декабря. Ранее Антоненко был музыкантом, известным под псевдонимом Riffmaster. Позже он стал сержантом специальных сил.

Ранее в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета.

В августе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве Шеремета уже установлены.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается до сих пор.

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