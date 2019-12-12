Воевавшего в Донбассе сержанта обвинили в убийстве Шеремета
Сержанту украинских сил, принимавших участие в операциях в Донбассе, Андрею Антоненко предъявили обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил сам военнослужащий в беседе с изданием «Страна.ua».
«Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск», — сказал он в четверг, 12 декабря. Ранее Антоненко был музыкантом, известным под псевдонимом Riffmaster. Позже он стал сержантом специальных сил.
Ранее в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета.
В августе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве Шеремета уже установлены.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается до сих пор.