Воевавшего в Донбассе сержанта обвинили в убийстве Шеремета

Сержанту украинских сил, принимавших участие в операциях в Донбассе, Андрею Антоненко предъявили обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил сам военнослужащий в беседе с изданием «Страна.ua».

«Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск», — сказал он в четверг, 12 декабря. Ранее Антоненко был музыкантом, известным под псевдонимом Riffmaster. Позже он стал сержантом специальных сил.

Ранее в четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета.

В августе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве Шеремета уже установлены.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается до сих пор.