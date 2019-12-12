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Нацполиция Украины назвала имена подозреваемых в убийстве Шеремета

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Фото: facebook.com/Национальная полиция Украины
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Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Об этом в четверг, 12 декабря, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль.

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«Следствие подозревает пять человек в убийстве Шеремета. Это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Владислав и Ирина Грищенко», — цитирует его ТАСС.

Согласно заявлению Коваля, следствие пришло к этому выводу после многочисленных экспертиз. Кроме того, были изучены записи уличных камер с привлечением британских специалистов. Первый замглавы нацполиции отметил, что взрывчатку под автомобиль заложили Антоненко и Кузьменко.

Также в ходе брифинга Коваль отметил, что следствие считает основной версией убийства Шеремета попытку дестабилизировать ситуацию на Украине.

Ранее в этот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Также стало известно, что обвинение в убийстве предъявили сержанту украинских сил, принимавших участие в операциях в Донбассе, Андрею Антоненко.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета.

В августе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве журналиста уже установлены.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается до сих пор.

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