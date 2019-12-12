Полиция назвала «дестабилизацию ситуации» на Украине основной версией убийства Шеремета

Следствие считает, что основная версия убийства журналиста Павла Шеремета — попытка дестабилизации ситуации на Украине. Об этом 12 декабря заявил глава национальной полиции Евгений Коваль в ходе брифинга. Трансляцию ведет телеканал «112 Украина».

«Следствие рассматривало четыре версии <...> Позже остановилось на одной — убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации в Украине», — заявил он.

Ранее в этот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Позже стало известно, что обвинение в убийстве предъявили сержанту украинских сил, принимавших участие в операциях в Донбассе, Андрею Антоненко.

В августе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве Шеремета уже установлены.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается до сих пор.