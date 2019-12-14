Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева взял под стражу на два месяца Юлию Кузьменко, одну из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает в субботу, 14 декабря, ТАСС.

«Применить содержание под стражей до 8 февраля», — озвучил свое решение судья, поддержав таким образом ходатайство прокурора.

По версии следствия, именно Кузьменко заложила бомбу, пишет агентство.

Судебное заседание по избранию меры пресечения Андрею Антоненко, которого обвиняют в организации убийства, отложено до назначения нового судьи, поскольку предыдущий заявил о самоотводе.

Ранее, 13 декабря, киевский суд поместил под домашний арест еще одну подозреваемую по делу — Яну Дугарь. Ее обвиняют в участии в разработке плана по убийству журналиста в составе преступной группировки.

12 декабря украинские правоохранители назвали Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, а также супругов Владислава и Ирину Грищенко среди подозреваемых в убийстве Шеремета. Кроме того, основной версией преступления они считают попытку дестабилизировать ситуацию на Украине.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва в собственном автомобиле. Последние пять лет жизни он прожил в Киеве, работал в «Украинской правде» и на радио «Вести», а также вел блог и реализовывал авторские проекты на украинском телевидении.