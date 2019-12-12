Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отверг наличие договоренностей с президентом Владимиром Зеленским о сохранении своего поста. Об этом он заявил в четверг, 12 декабря, в ходе брифинга в Киеве.

По словам министра, он допускает свою отставку после завершения расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. «У меня есть одна договоренность — работать честно, других нет», — цитирует его ТАСС.

Это подтвердил присутствовавший на брифинге Зеленский. «Я хочу вам сказать, что не только я, я думаю, ни один порядочный человек никаких договоренностей на крови не делает», — сказал глава государства.

Ранее в четверг первый заместитель главы национальной полиции Украины Евгений Коваль обозначил Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, а также супругов Владислава и Ирину Грищенко как подозреваемых в убийстве журналиста. Кроме того, основной версией преступления он назвал попытку дестабилизировать ситуацию на Украине.

После обнародования имен подозреваемых Зеленский поставил следствию задачу назвать заказчика убийства журналиста Павла Шеремета в ближайшее время.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва в собственном автомобиле.