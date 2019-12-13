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Суд отправил под домашний арест подозреваемую в деле об убийстве Шеремета Дугарь

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Фото: TASS/ZUMA/Pavlo Gonchar/SOPA Images
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Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест до 8 февраля военного медика Яну Дугарь, подозреваемую в по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это следует из трансляции, которую 13 декабря ведет телеканал «Наш».

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По данным следствия, Дугарь в составе преступной группы принимала участие в разработке плана по убийству журналиста в составе преступной группировки. В частности, она осуществляла слежку по месту проживания Шеремета, в том числе собирала информацию относительно расположения видеокамер в районе. Дугарь, как и другие участники, использовали средства маскировки, в том числе парики и солнцезащитные очки, отмечает «РИА Новости».

«Ходатайство <…> удовлетворить» — заявил судья в ходе судебного заседания.

Днем ранее первый заместитель главы национальной полиции Украины Евгений Коваль обозначил Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, а также супругов Владислава и Ирину Грищенко как подозреваемых в убийстве журналиста. Кроме того, основной версией преступления он назвал попытку дестабилизировать ситуацию на Украине.

После обнародования имен подозреваемых Зеленский поставил следствию задачу назвать заказчика убийства Шеремета в ближайшее время.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается до сих пор.

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