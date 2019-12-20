Прямой эфир

Фигурант дела Шеремета подал на Зеленского в суд

0
Фото: facebook.com/Андрей Антоненко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из пяти фигурантов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрей Антоненко, подал судебный иск на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Фотографию искового заявления опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Святослав Жерновников.

Заткнуть рот: убийство журналиста угрожает масштабным политическим кризисом
Смерть Джамаля Хашокджи поставила под угрозу не только отношения Эр-Рияда и Вашингтона

Помимо Зеленского, в качестве ответчиков указаны министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, первый заместитель главы национальной полиции Евгений Коваль и украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.

«В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, которые испортили его репутацию», — написал Жерновников.

В исковом заявлении говорится о выступлении ответчиков 12 декабря на брифинге, посвященном выявлению и задержке подозреваемых в убийстве Шеремета.

По мнению заявителей, в ходе проведения брифинга были проявлены пренебрежение к принципу презумпции невиновности и «полностью разбитый принцип неприкосновенности чести и достоинства».

14 декабря депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что по неподтвержденной информации трое фигурантов дела из пяти являлись внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) времен президентства Петра Порошенко.

В тот же день суд арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета, военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко, пишет «Газета.ру». Днем ранее киевский суд до 8 февраля поместил под домашний арест Яну Дугарь и арестовал Юлию Кузьменко по подозрению в участии в разработке плана по убийству журналиста в составе преступной группировки.

12 декабря украинские правоохранители назвали Антоненко, Кузьменко, Дугарь, а также супругов Владислава и Ирину Грищенко среди подозреваемых в убийстве Шеремета. Кроме того, основной версией преступления они считают попытку дестабилизировать ситуацию на Украине.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета
Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019