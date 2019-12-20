Фигурант дела Шеремета подал на Зеленского в суд

Один из пяти фигурантов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрей Антоненко, подал судебный иск на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Фотографию искового заявления опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Святослав Жерновников.

Помимо Зеленского, в качестве ответчиков указаны министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, первый заместитель главы национальной полиции Евгений Коваль и украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.

«В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, которые испортили его репутацию», — написал Жерновников.

В исковом заявлении говорится о выступлении ответчиков 12 декабря на брифинге, посвященном выявлению и задержке подозреваемых в убийстве Шеремета.

По мнению заявителей, в ходе проведения брифинга были проявлены пренебрежение к принципу презумпции невиновности и «полностью разбитый принцип неприкосновенности чести и достоинства».

14 декабря депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что по неподтвержденной информации трое фигурантов дела из пяти являлись внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) времен президентства Петра Порошенко.

В тот же день суд арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета, военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко, пишет «Газета.ру». Днем ранее киевский суд до 8 февраля поместил под домашний арест Яну Дугарь и арестовал Юлию Кузьменко по подозрению в участии в разработке плана по убийству журналиста в составе преступной группировки.

12 декабря украинские правоохранители назвали Антоненко, Кузьменко, Дугарь, а также супругов Владислава и Ирину Грищенко среди подозреваемых в убийстве Шеремета. Кроме того, основной версией преступления они считают попытку дестабилизировать ситуацию на Украине.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле.