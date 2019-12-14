В раде заявили о связи подозреваемых в убийстве Шеремета с СБУ

Трое фигурантов из пяти по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета являлись внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) времен президентства Петра Порошенко. Об этом заявил депутат рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Политик написал в Facebook, что информация пока не подтверждена, но подобные случаи использования активистов и волонтеров в качестве наемных убийц — не редкость.

«Для чего? Для дестабилизации ситуации в стране, для ослабления позиции правоохранительной системы, для сеяния ненависти», — заверил Кива.

По его мнению, в ближайшее время последуют крупные разоблачения чиновников времен Порошенко, которые причастны к убийствам, грабежам, подрывам.

«Потому что в этом хаосе они покрывали свои преступления над украинским народом. И я верю — справедливость восторжествует, и мы в ближайшее время увидим эти рыла уже на скамье подсудимых», — добавил нардеп.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио. Неизвестные взорвали его авто. Расследование продолжается до сих пор.

14 декабря суд арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета, военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко. Днем ранее под арест отправились еще двое фигурантов дела — Яна Дугарь и Юлия Кузьменко по подозрению в участии в разработке плана по убийству журналиста в составе преступной группировки.