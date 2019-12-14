Депутат рады обвинил украинские власти в политизации дела Шеремета

Расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета политизируется. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.

По словам депутата, единственной целью присутствия президента страны Владимира Зеленского на пресс-конференции, посвященной расследованию, был пиар. Это принципиально неправильно, приводит его слова «РИА Новости». Глава МВД Арсен Аваков также не должен был присутствовать на мероприятии, так как не он ведет расследование и он не является стороной процесса. Присутствие министра свидетельствует о политизации дела, уверен депутат.

Юрчишин предположил, что с делом Шеремета произойдет то же самое, что и с расследованием убийства другого журналиста — Георгия Гонгадзе: его «заговорят до такого уровня, что ни один судья, ни один правоохранитель не возьмет на себя смелость действительно поставить точку и говорить правду».

14 декабря суд арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета, военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко. Днем ранее киевский суд до 8 февраля поместил под домашний арест Яну Дугарь и арестовал Юлию Кузьменко по подозрению в участии в разработке плана по убийству журналиста в составе преступной группировки.

12 декабря украинские правоохранители назвали Антоненко, Кузьменко, Дугарь, а также супругов Владислава и Ирину Грищенко среди подозреваемых в убийстве Шеремета. Кроме того, основной версией преступления они считают попытку дестабилизировать ситуацию на Украине.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле.