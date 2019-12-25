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Более 3 млн должников не смогут выехать из России перед Новым годом

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Более 3 млн россиян временно ограничены в выезде за границу перед Новым годом из-за долгов. Об этом 25 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

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«По состоянию на 1 декабря действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ», — сообщили в пресс-службе.

Почти 528 тыс. россиян — должники по алиментам, отмечает «Газета.ру». Всего за 11 месяцев 2019 года судебные приставы-исполнители вынесли около 7,2 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. Из них 980 тыс. — неплательщики алиментов. Большая часть таких постановлений выносилась в крупных регионах страны.

Ранее, 13 декабря, в ФСПП сообщили «Известиям», что в списке невыездных в пограничном ведомстве числятся около 1,5 млн должников по алиментам. Также сообщалось, что, по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), число потенциально невыездных должников по кредитам составляет порядка 7–8 млн человек.

После появления публикации в СМИ стали появляться сообщения о том, что порядка двух десятков миллионов человек уже находятся в списке должников, ограниченных в выезде, однако в ФССП эту информацию опровергли.

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