Более 23 тыс. москвичей ограничили в водительских правах за долги

В московском управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) рассказали, сколько жителей столицы ограничены в водительских правах за неуплату долгов. Об этом 22 июля сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В сообщении приставов говорится, что к 1 июля в городе действовало 23 тыс. 315 постановлений об ограничении водительских прав. В этот список входили права на управление автомобилем, мотоциклом, катером, самолетом и т.д.

Самой большой категорией попавших под законодательные меры должников стали люди, уклоняющиеся от уплаты алиментов (9,7 тыс. постановлений). Почти 14 тыс. постановлений действуют в отношении водителей, накопивших долги за дорожные нарушения на сумму от 10 тыс. рублей, а также лиц, обязанных возместить вред здоровью, утрату кормильца или иной ущерб от преступлений.

В середине 2018 года под ограничение водительских прав попадали 18 тыс. должников. В начале 2019 года их число возросло до 19,5 тыс.