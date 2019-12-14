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ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

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«ФССП России не подтверждает информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян. Всего, по данным ФССП России по состоянию на 1 ноября 2019 года, действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ», — приводит текст сообщения ТАСС.

Днем ранее в ФСПП сообщили «Известиям», что в списке невыездных в пограничном ведомстве числятся около 1,5 млн должников по алиментам. Кроме того, в материале также приводились данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), согласно которым число потенциально невыездных должников по кредитам составляет порядка 7–8 млн человек.

Как отмечает ТАСС, после этой публикации ряд интернет-изданий написали, что порядка двух десятков миллионов человек уже находятся в списке должников, ограниченных в выезде.

В феврале в ФССП сообщали, что в 2018 году права на выезд из России были лишены порядка 7,5 млн граждан, что позволило взыскать с должников более 72 млрд рублей задолженностей.

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